6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0061 - до Br2,4981 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0144 - его курс составил Br2,8895 за 1 евро. Курс российского рубля снизился на Br0,0063 и составил Br3,445 за 100 российских рублей.-0-

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