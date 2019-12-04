Белорусско-польское гуманитарное сотрудничество набирает обороты - Скакун

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-польское гуманитарное сотрудничество набирает обороты. Об этом заявил директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун сегодня на белорусско-польской конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Польша в минувшем году стала шестым по объему торговли партнером Беларуси и пятой по инвестициям в экономику страны. "Сотрудничество Беларуси и Польши в гуманитарной сфере также поступательно набирает обороты. Если в начале текущего пятилетия объемы направляемых средств составляли примерно 500 тыс. евро, то уже в минувшем году эта цифра составила около 900 тыс. евро", - сказал Валерий Скакун.

Он отметил большую роль посольства Польши в поддержке проектов, направленных на социальную интеграцию инвалидов, укрепление материально-технической базы учреждений соцзащиты, образования, спорта. "Время не стоит на месте, и сегодня финансовые средства иностранной безвозмездной помощи направляются не только на социальные проекты, но и проекты в областях предпринимательства, экологии. Эти направления являются в последнее время приоритетными с точки зрения финансирования", - подчеркнул Валерий Скакун.

Валерий Скакун

В качестве примера он привел создание парусной школы в Браславе, пансионата в Боровлянах для временного пребывания родителей и детей, нуждающихся в лечении, создание рабочих мест для инвалидов в Барановичах.

"Хорошие человеческие связи, возникающие в процессе реализации этих проектов, еще больше сближают наши страны. Совместными усилиями мы сможем приумножить достигнутые позиции, а 2020 год станет годом углубления партнерских отношений, реализации новых планов и неиспользованного потенциала", - уверен Валерий Скакун.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, посол Польши в Беларуси Артур Михальский, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мустафа Сарвар.-0-