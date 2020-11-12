12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй белорусско-турецкий инвестиционный форум планируется провести в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак встретился с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан, - отметили в дипмиссии. - На встрече подтвержден высокий уровень политических связей между Беларусью и Турцией, подчеркнута важность наращивания торгово-экономического сотрудничества". Стороны обсудили ход подготовки белорусско-турецкого инвестиционного форума.

Также состоялся обмен мнениями о подходах к развитию взаимодействия в сфере торговли и инвестиций между странами в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 года.

Особое внимание было уделено обсуждению дальнейшего совершенствования инструментов для развития торгового сотрудничества между странами. Стороны подчеркнули важность скорейшего начала применения системы содействия взаимной торговле, так называемого зеленого коридора. -0-