Белорусы в I квартале стали чаще предпочитать отзывные вклады

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали чаще предпочитать отзывные вклады. Это следует из ежеквартального обследования по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за I квартал 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах на 1 апреля составили Br7,40 млрд (35% всех вкладов) и увеличились по сравнению с 1 января на Br2,66 млрд, или на 56,2%. При этом срочные безотзывные вклады составили Br13,72 млрд, или 65%. Они уменьшились по сравнению с 1 января на Br50 млн, или на 0,4%.

Таким образом, в I квартале наблюдалось существенное увеличение доли отзывных вкладов, которая составила 35% против 25,6% на 1 января.

Основными вкладчиками среди физлиц являются резиденты, которые на 1 апреля разместили Br20,70 млрд, или 98% от общего объема вкладов.

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах больше, чем в национальной валюте, и составляет 75,3%. За I квартал она выросла на 3,6 процентного пункта, а за год (с 1 апреля 2019 года) - сократилась на 0,3 процентного пункта.

Сумма среднего вклада физлица на 1 апреля составила Br11,39 тыс. и увеличилась за I квартал на Br1,62 тыс., или на 16,6%.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую Br10,38 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом Br13,33 тыс.-0-