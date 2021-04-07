7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-марте купили валюты на $225,9 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь-март физические лица купили наличную и безналичную валюту на $2 млрд 423,8 млн в эквиваленте, продали $2 млрд 197,9 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $225,9 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранную валюту на $6 млрд 200,4 млн в эквиваленте, продали $6 млрд 3,9 млн. Чистая покупка - $196,5 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюту на $60,2 млн в эквиваленте, продали $227,4 млн. Чистая продажа составила $167,2 млн.-0-