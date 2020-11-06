Белорусы в январе-октябре купили валюты на $1,64 млрд больше, чем продали

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-октябре 2020 года купили валюты на $1,64 млрд больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За десять месяцев физические лица купили наличной и безналичной валюты на $8 млрд 403,8 млн в эквиваленте, продали - $6 млрд 763,9 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $1,64 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $19 млрд 245,4 млн в эквиваленте, продали - $18 млрд 127,9 млн. Чистая покупка - $1 млрд 117,4 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $227,9 млн в эквиваленте, продали - $711,4 млн. Чистая продажа составила $483,5 млн.-0-