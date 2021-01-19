Белорусы возмещают затраты на оказание ЖКУ на 83,2%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы возмещают затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг на 83,2%, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По всем оказываемым жилищно-коммунальным услугам, за исключением услуг по подогреву воды и отоплению, в целом в стране обеспечена полная окупаемость платежами населения. Исходя из этого уровень возмещения населением затрат по ЖКУ оценивается на уровне 83,2%", - отметил Андрей Хмель.

Он обратил внимание, что оплата ЖКУ занимает относительно небольшую долю в расходах белорусской семьи. В 2016-2020 годах на эти цели из семейного бюджета тратили от 4,7% до 4,9% (расчеты для семьи, где работают два человека, которые получают среднюю по стране зарплату). "Если в сравнении - в странах Прибалтики платят от 20% до 35% ежемесячного заработка за жилищно-коммунальные услуги, в РФ - около 11%, в Украине эти платежи до 40%", - сказал он.

Министр также назвал достаточно успешной систему безналичных жилищных субсидий при оплате ЖКУ.

К 2025 году все потребители должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Сейчас обеспеченность составляет 94,2%, за два года показатель вырос более чем на 8 процентных пунктов. За пять лет еще предстоит построить более 800 станций обезжелезивания, более 300 водозаборных скважин и переподключить более 100 населенных пунктов к соответствующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества. До 2025 года на водоснабжение из подземных источников планируют перевести Минск.-0-