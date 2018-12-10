10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в ноябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные комитета.
Среди продуктов питания заметнее всего подешевели цитрусовые (на 9,08%), горох и фасоль (на 2,86%), соленая и копченая рыба, лососевая икра (на 2,33%), сухофрукты (на 2,32%).
Лидеры в рейтинге подорожавших товаров - свежие огурцы (на 44,26%) и свежая белокочанная капуста (18,63%). Овощи в целом подорожали на 15,36%. Стал дороже также виноград и свежие помидоры - на 14,32% и 12,38% соответственно.
Обувь подешевела на 3,31%, одежда - на 0,08%. Цены на мебель снизились на 1,41%.
Что касается услуг, то в среднем они подешевели на 0,04%. Самым заметным оказалось увеличение платы за автостоянку - на 3,92%.
Табачные изделия стали дороже на 0,61%, алкогольные напитки - на 0,56%. Бензин и прочие виды топлива выросли в цене на 1,81%.
Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6%.-0-
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