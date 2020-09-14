"БелСтеклоПром" запустил стекловаренную печь после модернизации

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Унитарное предприятие "БелСтеклоПром" завершило модернизацию стекловаренной печи, передает корреспондент БЕЛТА.

Мощность печи - 260 т стекломассы в сутки. Модернизация усовершенствует качество выпускаемой продукции и увеличит ее объем, снизит потребление природного газа (экономия составит до 17%) и электроэнергии, что отразится на прибыльности предприятия.

Как рассказала генеральный директор предприятия Надежда Дубовец, стекловаренная печь была запущена в сентябре 2008 года. Специфика производственного процесса - в его непрерывности, что со временем сказалось на состоянии и возможностях оборудования. Эту стекловаренную печь на предприятии называют рекордсменкой - она единственная из аналогов на постсоветском пространстве проработала 12 лет. Ожидается, что после перерождения обновленная печь отработает минимум столько же. В среднем производственная жизнь такого оборудования составляет 8-10 лет.

Модернизация не коснулась конструкции печи, акцент был сделан на более эргономичных материалах известных производителей, позволяющих сократить потребление энергоресурсов (электроэнергии и газа). Материалы поставляли из Индии, Болгарии и Италии.

На протяжении всего производственного цикла предусмотрено несколько уровней контроля качества, включая приборный, лазерный и человеческий.

Весь проект по модернизации занял два года с момента разработки документации и консультаций, переговоров с партнерами до запуска стекла. Работа печи была остановлена в последней декаде июля, в первой декаде сентября вновь приступили к выпуску тары.

На предприятии три технологические линии: две 10-секционные, одна 8-секционная, которая также модернизируется. Планы по ее запуску намечены на 2021 год, что позволит выпускать стеклянные бутылки по новой технологии.

"Стекло - самая лучшая и экологичная упаковка. Коричневый цвет стекла - наиболее оптимальный для розлива пива. Он позволяет янтарному напитку больше сохранять свои вкусовые качества и другие характеристики, не происходит окисление продукта. Оно сохраняет такие показатели, как сразу после розлива", - рассказала Надежда Дубовец.

В проект модернизации вложено более Br10 млн. Ожидается, что он окупится в течение 4 лет.

Предприятие "БелСтеклоПром" - резидент свободной экономической зоны "Гомель-Ратон", специализируется на производстве стеклянной бутылки в премиум-сегменте. При производстве тары используются исключительно высококачественное сырье и современные технологии. "БелСтеклоПром" обладает значительным производственным потенциалом. В технологическом процессе задействовано оборудование из Германии, Италии и США.

"БелСтеклоПром" в основном ориентировано на производителей пива как внутри Беларуси, так и за ее пределами. В числе постоянных импортеров - ведущие пивоваренные компании Германии, Украины, Чехии, Польши, Финляндии, Литвы и Эстонии. Самая дальняя точка экспортных поставок - Туркменистан. До пандемии короновируса на экспорт уходило около 37%, в связи с принятыми отдельными странами карантинными мерами отгрузки сократились практически вдвое.-0-