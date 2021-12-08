"Белтаможсервис" и "Белтелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИКТ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские унитарные предприятия "Белтаможсервис" и "Белтелеком" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в "Белтаможсервисе".

Соглашение подписано для создания и развития цифровой инфраструктуры. Стороны будут стремиться к цифровизации бизнес-процессов, реализации инновационных подходов в сфере телекоммуникационных услуг, торговли и логистики (оказание комплекса логистических услуг, транспортно-экспедиционных услуг (автомобильные, железнодорожные, морские и авиационные перевозки), складских и таможенных услуг, услуг биржевого брокера.

Предприятия будут организовывать и развивать сотрудничество в оказании таможенных услуг, совершенствовании и развитии отрасли связи, удовлетворении потребностей в телекоммуникационных услугах, обеспечении доступности и качества транспортных, телекоммуникационных услуг, объединении интеллектуальных и производственных ресурсов, снижении затрат сторон.

"Взаимодействие в рамках подписанного меморандума позволит консолидировать усилия и действия предприятий по поиску наиболее эффективных и оптимальных цифровых решений в сфере логистики и торговли с использованием потенциала и инфраструктуры сторон. Одним из перспективных направлений взаимодействия компаний может стать планируемое внедрение в транспортно-логистической сфере мобильной связи 5G. Этот стандарт обеспечивает высокую скорость доступа при минимальных задержках, поддержку множества одновременно работающих устройств и высокую энергоэффективность. Скорость загрузки и передачи данных в сети 5G в несколько раз быстрее, чем 4G", - подчеркнули в "Белтаможсервисе".

На предприятии также отметили, что возможности высокоскоростной и высококачественной связи стандарта 5G лежат в основе таких цифровых решений в логистике, как роботизация и автоматизация складов, внедрение беспилотного транспорта, использование систем видеоконтроля и видеоаналитики. "Роботизация и автоматизация складской инфраструктуры позволит приобрести на рынке логистических услуг значительные конкурентные преимущества. Автоматизация складской логистики помогает стандартизировать бизнес-процессы и сделать их контролируемыми, оптимизировать использование складских площадей, повысить качество планирования и управляемость. Роботизация складов позволяет значительно повысить эффективность складских операций: применение конвейеров и роботов помогает минимизировать ручной труд, повысить скорость приемки в 20-30 раз и отгрузки товаров в 3-5 раз, увеличить точность сборки заказов. При этом улучшаются и показатели безопасности труда: все операции, несущие в себе факторы риска, можно поручить роботам", - пояснили специалисты.

На объектах РУП "Белтаможсервис" уже внедрена услуга "Видеоконтроль" "Белтелекома". Предприятия планируют и дальше развивать взаимодействие в этом направлении. К приемру, в ближайшее время будет запущен пилотный проект по использованию переносных видеорегистраторов на транспортно-логистических центрах "Белтаможсервиса". "Интересен также дополнительный сервис компании "Белтелеком" "Видеоаналитика" для услуги "Видеоконтроль". Новый модуль позволяет в режиме реального времени анализировать данные с установленных у пользователя камер видеонаблюдения. Это может быть распознавание лиц, номерных знаков, идентификация забытых вещей, что интересно для анализа информации как на складских площадях "Белтаможсервиса", так и на торговых объектах предприятия", - добавили в компании.-0-

Фото РУП "Белтаможсервис"