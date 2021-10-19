"Белтаможсервис" признан нацгарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" признается национальным гарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №588 от 18 октября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
На сегодня национальным гарантом является общество с дополнительной ответственностью "Белнефтегаз" (согласно постановлению Совета Министров от 7 июня 2018 года №435). Данный документ признается утратившим силу.
Постановление №588 вступает в силу после официального опубликования.-0-