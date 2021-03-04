"Белтехосмотр" в январе-феврале выдал в 2,3 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" в январе - феврале выдало в 2,3 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"За январь - февраль 2021 года выдано 355 897 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что на 227,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года (108 828 разрешений). Из них 91,1% выдан в отношении физических лиц", - говорится в сообщении. Для сравнения, за первое полугодие 2020 года УП "Белтехосмотр" выдало 361 205 разрешений.

Легковые автомобили, используемые в коммерческих перевозках пассажиров, должны проходить гостехосмотр один раз в полгода. Если возраст авто - 10 и более лет, включая год выпуска, необходимо предоставлять автомобиль для прохождения этой процедуры каждые 12 месяцев. Легковые автомобили, кроме специальных, которые произведены менее 10 лет назад, проходят гостехосмотр один раз в два года.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-