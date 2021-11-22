БелТПП, "Белтаможсервис" и НАИП подписали соглашения с партнерами на форуме в Дубае

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата, "Белтаможсервис" и Национальное агентство инвестиций и приватизации подписали соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами во время Белорусского инвестиционного форума на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"На полях форума был торжественно подписан ряд соглашений: Белорусская торгово-промышленная палата подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Абу-Даби (ОАЭ), "Белтаможсервис" - с компанией Saimeco Group (Италия), Национальное агентство инвестиций и приватизации - с сетевой бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf. У НАИП также появится местный партнер по продвижению инвестиций в Беларусь из ОАЭ и Саудовской Аравии", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в торжественной церемонии открытия Белорусского инвестиционного форума сегодня принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он отметил, что проведение форума - прекрасная возможность для закрепления имеющихся и налаживания новых инвестиционных и торгово-экономических связей с ОАЭ и другими странами региона. По словам премьер-министра, во время "ЭКСПО-2020" Беларусь прорабатывает сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива.-0-