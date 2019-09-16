БелТПП и индийская MIICCIA будут содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между странами

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Индийская международная торговая, промышленная и сельскохозяйственная палата (MIICCIA) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Стороны договорились оказывать содействие развитию торговли и экономического сотрудничества между предприятиями Беларуси и Индии, развивать взаимодействие в области организации деловых и выставочно-ярмарочных мероприятий с участием бизнеса двух стран, обмена визитами делегаций деловых кругов. Также подписание документа предусматривает регулярный обмен информацией по вопросам торговли товарами, рыночной конъюнктуры, ведения бизнеса в Беларуси и Индии.

Индийская международная торговая, промышленная и сельскохозяйственная палата - негосударственная, некоммерческая организация, целью которой является продвижение интересов индийского бизнеса и содействие развитию предпринимательства. Благодаря широким контактам с торгово-промышленными палатами штатов Индии, а также партнерскими палатами в различных странах, MIICCIA содействует решению задач, стоящих перед бизнесом, и развитию контактов в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства.-0-