БелТПП начала выдачу свидетельств компаниям из Реестра добросовестных партнеров

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата начала вести Реестр добросовестных партнеров, свидетельство №1 о включении в него председатель БелТПП Владимир Улахович вручил резиденту Парка высоких технологий СООО "Гейм Стрим", сообщили БЕЛТА в торгово-промышленной палате.

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В Реестр добросовестных партнеров входит информация о субъектах хозяйствования Беларуси, которая подтверждает добросовестность компаний как партнеров для предпринимательской деятельности в стране и за рубежом.

Как отметили в БелТПП, информация реестра поможет в выборе партнера для иностранных компаний, которые планируют вести бизнес с белорусским контрагентом. Для отечественных предприятий и организаций включение в реестр станет дополнительным конкурентным преимуществом.

В реестр уже включены семь субъектов хозяйствования. Еще 29 заявлений на включение - на рассмотрении в БелТПП.

Такие базы данных - реестры добросовестных партнеров - ведут торгово-промышленные палаты России, Украины, Казахстана, стран Европейского союза.-0-