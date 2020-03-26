БелТПП определила, какие обстоятельства являются форс-мажором

26 марта, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата определила, какие обстоятельства являются форс-мажором, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

В торгово-промышленной палате отметили, что в настоящее время у бизнеса возникает много вопросов о том, можно ли коронавирус COVID-19 считать форс-мажором и может ли пандемия стать аргументом для неисполнения обязательств перед банками, контрагентами, персоналом или государством без штрафных санкций и негативных последствий. В соответствии с законодательством, именно ТПП свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) на основании условий внешнеторговых сделок и международных договоров Беларуси.

"При этом надо понимать, что каждый контракт, каждое обращение рассматривается нами в индивидуальном порядке. Потому что коронавирус или возникшие в связи с ним эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы, но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения вируса и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров. Поэтому мы не можем признать коронавирус форс-мажором и выдавать всем обратившимся соответствующие заключения. Мы можем свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы в отношении конкретного договора, но общих заключений не выдаем", - пояснил председатель БелТПП Владимир Улахович.

При оценке обстоятельств, связанных с договором, торгово-промышленная палата руководствуется соответствующими положениями Гражданского кодекса Беларуси для договоров, заключенных между белорусскими предприятиями и организациями, и Конвенцией ООН о международных договорах купли-продажи товаров - для внешнеэкономических договоров. Для начала в палату необходимо представить письменное заявление, в котором нужно указать дату и номер договора, обязательства по которому не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, а также должна быть изложена хронология действий сторон при исполнении обязательств по договору и событие, послужившее причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Кроме того, к заявлению должны прилагаться заверенные документы (копии договора, спецификаций, справка об объемах выполненных обязательств по договору и другие), подтверждающие факты, изложенные в заявлении.

Если рассматриваемый договор заключен между белорусскими субъектами, то в нем должна содержаться оговорка о праве БелТПП свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы, добавили в палате.

В БелТПП пояснили: обстоятельства непреодолимой силы являются основанием освобождения субъектов от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, а не от исполнения самих обязательств. Обязанность доказать наличие форс-мажора возлагается на лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство по конкретному договору.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены как природные стихийные явления (наводнения, ураганы, пожары и т.д.), так и явления общественной жизни (войны, забастовки и т.д.). Как правило, к форс-мажору не относятся изменение курсов валют, снижение выручки от продажи товаров, работ, услуг, в том числе в связи с приостановлением деятельности, снижение уровня посетителей кафе, ресторанов, иных организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров, увеличение стоимости транспортировки товаров, в том числе морским транспортом, и снижение количества морских судов на морских транспортных линиях.

К ограничительным мерам могут быть отнесены решения государственных и местных органов управления, постановления правительств, в том числе направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы или закрытие границ.

"Если ограничительные меры были приняты на территории иностранных государств, то документами, подтверждающими наличие обстоятельств непреодолимой силы, также будут являться выданные уполномоченными в этих государствах организациями сертификаты о форс-мажорах. Например, если ограничительные меры были приняты на территории Китая или России, то документами, подтверждающими наличие форс-мажора, будут соответственно сертификаты Китайского совета по содействию международной торговле или Торгово-промышленной палаты России", - подчеркнули в БелТПП.

Чтобы помочь представителям белорусского бизнеса разобраться с вопросами форс-мажора, Белорусская торгово-промышленная палата открыла горячую линию. Обращаться можно по номерам +375 17 2907274 и +375 17 2377719 или отправить сообщение на электронную почту sergeir@cci.by.-0-