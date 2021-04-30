Беспошлинный ввоз товаров при электронной торговле планируют отрегулировать в ЕАЭС

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия нацелена на сближение порогов беспошлинного ввоза товаров при электронной торговле и при пересечении границы физическими лицами. Об этом сказала помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 29-30 марта в Казани с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Межправсовет рассмотрел доклад по вопросам развития электронной торговли. "На полях заседания очень часто говорилось о том, что производители ЕАЭС и добросовестные импортеры оказываются в неравных конкурентных условиях с иностранными интернет-площадками, - отметила Ия Малкина. - Поэтому необходимо принимать согласованные, скоординированные действия для сохранения конкурентоспособности национальных игроков. И ЕЭК в этом контексте совместно с правительствами государств - членов союза прорабатывает вопросы поэтапного сближения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной интернет-торговли. Комиссия нацелена на синхронизацию порогов для беспошлинного ввоза товаров как в торговом, так и неторгововом обороте. На сегодняшний день мы пока находимся в стадии переговоров, обсуждаем с уполномоченными органами государств-членов союза нюансы такого сближения, возможную этапность и т.д.".

В докладе на межправсовете было упомянуто, что предполагается для дальнейшего движения по данному вопросу реализовать пилотные проекты, в рамках которых будут апробированы институты операторов электронной торговли. "Основной задачей станет в рамках этого проекта упростить взаимодействие физических лиц-покупателей товаров электронной торговли с органами стран союза по принципу одного окна", - пояснила Ия Малкина.

"Что касается дальнейших решений: мы рассчитываем, что по результатам реализации этих пилотных проектов на рассмотрение глав правительств будут выносится конкретные предложения по дальнейшим шагам в рамках данного инструмента", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-