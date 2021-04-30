Беларусь выступает за скорейшее устранение барьеров для свободного движения товаров и услуг в ЕАЭС - Головченко

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в ЕАЭС. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета 5 апреля текущего года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Белорусская сторона выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - сказал Роман Головченко.

"Приветствуем инициативу, направленную на формирование цифрового пространства, цифровой инфраструктуры и экосистемы в рамках союза. Поддерживаем и иные мероприятия, заложенные в данном документе. Реализация положений стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик наших государств", - отметил глава правительства.

Роман Головченко

По его словам, решение задач повышения конкурентоспособности будет способствовать увеличению совокупного веса ЕАЭС в мировой торгово-экономической системе. "В связи с этим предлагаем как можно быстрее, без раскачки приступить к реализации указанного плана мероприятий. Будем просить коллегию взять эту программу, план мероприятий на особый контроль", - подчеркнул он.

Также премьер-министр подчеркнул успехи Российской Федерации в разработке вакцин против коронавирусной инфекции. "Тот факт, что даже ряд западных стран, превознемогая себя, как говорится, записываются в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом", - заметил Роман Головченко.

Он поблагодарил Россию за своевременную поставку вакцины в Беларусь, а также за помощь в организации ее производства. "Борьба с пандемией показала нам всем реальный эффект от совместных усилий в этой сфере, а также преимущества коллективных мер в обеспечении стабильности экономики в условиях ковидных шоков", - сказал премьер.

Роман Головченко отметил, что продолжается массовая вакцинация, постепенное снижение заболеваемости, что дает повод для оптимизма в отношении скорого восстановления, закрепления позитивного тренда в экономиках стран союза. "С учетом этого, а также в качестве дополнительной меры стимулирования деловой активности призываю коллег рассмотреть вопрос о более активном и динамичном возобновлении полномасштабного пассажирского сообщения в рамках союза", - подчеркнул он.

"Мы сталкиваемся и будем сталкиваться и с внешними вызовами, и с внутренними противоречиями. Это естественный процесс. Главное - если у нас будет настрой совместно и конструктивно решать острые вопросы, не замалчивая и не откладывая их на дальнюю полку. Мы успешно учимся и будем учиться совмещать интеграционные и национальные интересы. И тогда достигнем желаемого и качественного результата", - констатировал премьер-министр.-0-

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Фото Оксаны Манчук