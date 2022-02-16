Безработица в ЕАЭС сократилась на 67%, самый низкий уровень зафиксирован в Беларуси

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Безработица в Евразийском экономическом союзе в декабре 2021 года сократилась на 67%, самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные экспресс-информации Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2021 года составила 1 млн человек и сократилась на 67% по сравнению с аналогичной датой 2020 года, - говорится в экспресс-информации. - Таким образом, количество безработных составляет 1,1% от численности рабочей силы. В 2020 году этот показатель составлял 3,3%".

По данным ЕЭК, в Беларуси в декабре 2021 года насчитывалось 5,3 тыс. безработных, что составляет 0,1% к численности рабочей силы (в декабре 2020 года 7,2 тыс. и 0,2% соответственно), в Кыргызстане - 76 тыс., или 2,9% (в декабре 2020 года 76,7 тыс. и 3%), в Казахстане - 97,9 тыс., или 1,1% (в декабре 2020 года 141,8 тыс. и 1,5%), в России - 776,9 тыс., или 1% (в декабре 2020 года 2 млн 773,1 тыс. и 3,7%). В Армении за год число безработных сократилось с 61,3 тыс. до 58,2 тыс. (данные о процентном отношении к численности рабочей силы по этой стране отсутствуют).

"По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда уровень безработицы по ЕАЭС в III квартале 2021 года составил, по оценке, 4,6% от численности рабочей силы, в том числе в Армении - 15%, Беларуси - 3,7%, Казахстане - 4,9%, России - 4,4%, Кыргызстане - 5,8% (2020 год)", - говорится в информации Департамента статистики ЕЭК.-0-