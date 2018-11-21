Биржа деловых контактов в сфере инновационных разработок пройдет 7 декабря в Орше

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" пройдет 7 декабря в Орше, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Витебского областного центра маркетинга Ирина Макаренко.

В работе форума примут участие представители различных министерств и ведомств, областных и местных органов власти, учреждений образования и научно-исследовательских центров из разных регионов Беларуси, а также более 20 предприятий и организаций Витебской области, которые представят образцы своей инновационной продукции.

Всего ожидается порядка сотни участников. На дискуссионных площадках они обсудят вопросы, направленные на повышение эффективности взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами с целью коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также стимулирования инновационной активности организаций Витебской области. Будет организована работа стендов, демонстрирующих уровень развития научных предприятий и организаций, отечественного предпринимательства, в том числе производящих инновационную продукцию, специализированных организаций по обслуживанию бизнеса.

"Внедрение инновационных идей в производственную деятельность является эффективным способом повышения конкурентоспособности бизнеса и формирования положительного имиджа в глазах общественности. Участие в данном мероприятии дает прекрасную возможность обменяться идеями, наладить партнерство, приобщиться к передовому опыту в сфере инноваций", - добавила Ирина Макаренко.

Организаторами выступают Витебский облисполком, Государственный комитет по науке и технологиям, Оршанский райисполком, Витебский областной центр маркетинга.-0-