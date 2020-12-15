Биржа является важным инструментом для снижения расходов бюджета при госзакупках - эксперт

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и другие электронные площадки являются важным инструментом для снижения расходов бюджета при государственных закупках. Такое мнение высказал заведующий кафедрой государственной экономической политики Академии управления при Президенте Владислав Щепов во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Белорусская универсальная товарная биржа является своеобразным индикатором развития нашей экономики. Наличие определенного товара на БУТБ свидетельствует о том, что данный рынок развит и эффективен, продавцы готовы на конкурентной основе реализовывать товар покупателям. Кроме того, особое значение имеет деятельность по государственным закупкам. Биржа и другие электронные площадки являются важным инструментом для снижения расходов бюджета, повышения эффективности целевого использования бюджетных средств", - сказал Владислав Щепов.

Он также подчеркнул значимость проведения биржевых торгов имуществом и торгов на право заключения договоров аренды. "Это очень важно, так как исключается субъективный фактор. Самое главное, что биржа позволяет потенциальным покупателям узнать полную информацию о продаваемом объекте, чтобы они были уверены в том, что там нет подводных камней и объект можно будет использовать по целевому назначению", - отметил эксперт.

Владислав Щепов обратил внимание на то, что биржа является проводником новых цифровых технологий для сферы торговли и для экспорта, предоставляет эффективные конкурентные инструменты, обеспечивает контроль исполнения контрактов. БУТБ выполняет и образовательную функцию, обучает участников торгового процесса.

Заведующая отделом развития сферы услуг Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Елена Волонцевич отметила, что пандемия внесла коррективы в развитие практически всех отраслей и сфер деятельности. Не стала исключением и торговля. "Опыт разных стран в этом году показал, что в таких условиях активно развивается не только розничная, но и биржевая онлайн-торговля. Так что нам есть куда стремиться. Кстати, расширение биржевой торговли предусмотрено в том числе проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы", - проинформировала она.-0-

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