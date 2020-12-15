Переход в электронный формат и отмена большинства платежей - как развивается БУТБ в период пандемии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Андрей Новиков рассказал о развитии биржевой электронной торговли в период пандемии во время круглого стола.

"В текущем году из-за пандемии мы столкнулись с различными вызовами. Это закрытие границ и другие ограничения, которые вводились в государствах-партнерах, сложности в организации логистических процессов, риск существенного неисполнения сделок, вызванный форс-мажорными обстоятельствами. Мы были вынуждены достаточно оперативно реагировать на изменившиеся условия. На уровне правления был принят ряд мер. В их числе - продление сроков оплаты биржевого сбора и предоставления необходимых документов для закрытия биржевых сделок", - рассказал Андрей Новиков.

Также был введен мораторий на применение штрафных санкций за неисполнение биржевых сделок в установленный договором срок. "Мы лояльно подходили ко всем нашим клиентам, каждую сложную сделку отрабатывали в индивидуальном порядке. Сейчас уже можно сделать вывод, что эти меры были правильными. По итогам работы в текущем году не наблюдаем существенного увеличения неисполненных биржевых сделок. Данный показатель находится на уровне 2019 года", - проинформировал первый заместитель председателя правления БУТБ.

Биржа также была вынуждена достаточно быстро перестроить принципы работы с клиентами. Внутренняя реорганизация была проведена в очень сжатые сроки. "Мы перевели все процедуры в электронный формат. Сегодня работа на Белорусской универсальной товарной бирже не требует физического присутствия представителя компании в офисе. Это касается и процесса аккредитации, и совершения биржевых сделок, и их закрытия по факту исполнения. При этом нам удалось сократить сроки совершения всех процедур и убрать практически все платежи", - обратил внимание Андрей Новиков.

По его словам, на товарных биржах других стран взимается целый ряд платежей. Чтобы быть конкурентной в текущих непростых условиях, БУТБ оставила лишь один платеж - биржевой сбор, который уплачивается только по заключенным сделкам. "Раньше нужно было прийти, аккредитоваться, сдать документы, заплатить за аккредитацию и за электронную цифровую подпись. К тому же, все эти процедуры требовали продления каждый год. Сейчас мы сделали бессрочные договоры на биржевое обслуживание, да и вход на БУТБ теперь бесплатный. Это наша отличительная черта", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ.-0-

Товарооборот БУТБ в январе-ноябре вырос на 12%