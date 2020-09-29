Биржевые торги обеспечивают 16% товарооборота Беларуси и Латвии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок, совершенных латвийскими компаниями на Белорусской универсальной товарной бирже, в январе-августе достигла $47 млн, что составляет 16% совокупного товарооборота Беларуси и Латвии. Об этом рассказал председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи с руководителем Латвийского внешнеэкономического представительства при посольстве Латвии в Беларуси Георгием Воеводой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Несмотря на закрытие границ и снижение деловой активности, вызванное пандемией коронавируса, нам удалось не только сохранить, но и улучшить показатели торговли с Латвией. К примеру, экспорт белорусского рапсового масла на латвийский рынок вырос в 4 раза, а цемента - в 17 раз. В том числе это результат тесного и плодотворного взаимодействия биржи с Латвийским внешнеэкономическим представительством", - заявил Александр Осмоловский.

В свою очередь Георгий Воевода отметил важную роль БУТБ в развитии торгово-экономического сотрудничества между странами, подчеркнув, что для многих представителей латвийского бизнеса биржевая площадка стала привычным инструментом, который они ежедневно используют в своей деятельности. "Я постоянно общаюсь с латвийскими бизнесменами и вижу разительные изменения в их отношении к биржевой торговле. И если раньше мне порой приходилось долго объяснять, что такое биржа и как она работает, то теперь меня понимают буквально с полуслова. Думаю, вы сами это ощутили. Ведь, насколько мне известно, Латвия занимает третье место по количеству аккредитованных на бирже компаний, а за этот год их стало на 18 больше. То есть интерес к биржевой площадке растет, и это объективный факт", - считает латвийский дипломат.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшей совместной работы после отъезда Георгия Воеводы из Минска ввиду завершения его дипломатических полномочий. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в формате консультаций и обмена информацией. "Это лишь смена статуса, не более. Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы торговля между нашими странами динамично развивалась. За 8 лет Беларусь действительно стала для меня вторым домом и останется им, где бы я ни находился", - добавил Георгий Воевода.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-