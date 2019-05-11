Бизнес-форум о достижениях и возможностях ЕАЭС пройдет в Армении

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый бизнес-форум "Евразийский экономический союз: Армения - сотрудничество" пройдет в армянском городе Цахкадзоре с 31 мая по 3 июня, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Тема форума "Евразийский экономический союз - пять лет сотрудничества, достижения и новые возможности". Программа мероприятия включает пленарное и секционные заседания, модераторами которых выступят представители стран ЕАЭС совместно с представителями государственных структур Армении. Также запланированы биржа контактов и двусторонние бизнес-встречи.

Форум проводится с целью установления новых деловых связей между компаниями стран ЕАЭС, обсуждения актуальных вопросов экономического взаимодействия, а также диалога с представителями государственных органов по вопросам торгово-экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Организаторами мероприятия выступают торгово-промышленные палаты Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZAKH INVEST и компания "Ивенцентр". Форум организуется при поддержке Евразийской экономической комиссии, правительств Армении и стран - членов Евразийского экономического союза.

Предполагается, что в мероприятии примут участие представители государственных органов, бизнес-союзов и ассоциаций, руководители крупных компаний стран ЕАЭС.

БелТПП приглашает представителей белорусских предприятий и организаций принять участие в форуме. В случае заинтересованности необходимо пройти онлайн-регистрацию до 17 мая.-0-