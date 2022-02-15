Бизнес-форум пищевой промышленности Food Prom Consalting пройдет в Минске 17 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 17 февраля пройдет бизнес-форум пищевой промышленности Food Prom Consalting, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Участниками станут более 20 предприятий кондитерской, масложировой, консервной, алкогольной, сахарной и других отраслей. На этот раз тема встречи - стратегия исследования коммуникаций в современных условиях.

Эксперты в сфере маркетинга, инвестиций и консалтинга поделятся с производителями продуктов питания эффективными комплексными решениями для продвижения отечественной продукции, особенностями разработки и реализации стратегии развития компании, современными методами и кейсами проведения маркетинговых исследований.

Также в программе форума запланированы выступления на тему развития бренда и особенностей работы с новыми онлайн-медиаблогерами.

Откроет форум заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц. Организаторы мероприятия - концерн "Белгоспищепром", инвестиционно-консалтинговая компания ASER.-0-