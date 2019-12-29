Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка

Бизнес по-новому с системой расчетов с использованием электронных денег "Оплати". Белинвестбанк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начать принимать мгновенные платежи по QR-коду, подключившись к сервису "Оплати-Бизнес".

Главные преимущества системы расчетов с использованием электронных денег "Оплати" для бизнеса – скорость обслуживания клиентов и экономия денежных средств на дорогостоящем терминальном оборудовании и эквайринге. Ведь в основе системы лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. А это значит, что с транзакции, которая пройдет через сервис "Оплати-Бизнес", компания ничего не заплатит.

Расчет в "Оплати" осуществляется по QR-коду. Он уникальный и генерируется для каждого нового платежа. QR-код на смартфоне покупателя продавец считывает с помощью сканера, и происходит списание необходимой суммы. Возможен и второй вариант оплаты – продавец наводит свой смартфон на QR платежа в вашем смартфоне.

Чтобы подключиться к сервису "Оплати-Бизнес", необходимо:

• оставить заявку на подключение к сервису на сайте "Оплати";

• заключить с банком договор на осуществление операций с электронными деньгами "Оплати" посредством сервиса "Оплати-Бизнес";

• открыть кошелек в веб-кабинете и начать работать.

Внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру вашего предприятия потребует минимальных затрат.

Для приема платежей вам потребуется на выбор:

• подключить используемые компьютерно-кассовые решения;

• установить на мобильный телефон приложение "Оплати-Бизнес" и осуществлять расчеты через смартфон;

• интегрировать сервис в свой интернет-магазин.

За проведение операций с применением данной системы расчетов для юридических лиц установлена плата в размере 19,99 рубля в месяц, для индивидуальных предпринимателей – 14,99 рубля.

Плата взимается ежемесячно. Однако если операции в сервисе "Оплати-Бизнес" в течение месяца не осуществлялись – плата не взимается.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и через сервис "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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