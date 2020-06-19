Бизнес положительно оценил систему мгновенных таможенных платежей - ГТК

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес положительно оценил применение системы мгновенных таможенных платежей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"С момента внедрения в таможенных органах системы мгновенных платежей прошло уже более полугода. Такая технология уплаты положительно оценена и востребована бизнес-сообществом", - подчеркнули в комитете.

Основное преимущество системы - получение таможенными органами информации о совершенных с ее помощью таможенных платежах в течение 1-2 минут. Также она позволяет субъектам хозяйствования - клиентам банков - осуществлять платежи в режиме реального времени 24 часа в сутки семь дней в неделю без выходных и праздничных дней. Даже в случае внесения платежей ночью или в выходной информация о них будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.

Если же платеж не имеет статус "мгновенный", то информация о нем в таможенные органы поступает в течение 2-3 часов с момента уплаты и только в рабочий день. Сведения о внесении таможенных платежей посредством единого расчетного и информационного пространства поступают каждые 8-15 минут круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

На сегодня использование системы АИС "Расчет" ЕРИП наиболее актуально для физических лиц при уплате таможенных платежей. "Система ЕРИП позволяет осуществить оплату в удобное время, наиболее подходящем месте и пункте банковского обслуживания. При этом сделать платеж можно как с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), так и самостоятельно через интернет-банкинг, СМС-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег и иные платежные системы. Кроме того, платежи могут производиться во всех пунктах банковского обслуживания и РУП "Белпочта", - добавили в комитете.-0-