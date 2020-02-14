Бизнес Швеции проявляет все больший интерес к проектам в транспортной сфере в Беларуси - посол

14 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Бизнес Швеции проявляет все больший интерес к проектам в транспортной сфере в Беларуси. Об этом заявила сегодня посол Швеции Кристина Юханнессон на встрече с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"В последнее время наблюдается высокая заинтересованность нашего бизнеса к Беларуси в сферах транспорта и логистики. Шведские компании все больше заявляют о желании работать на белорусском рынке", - сказала Кристина Юханнессон.

В целом было отмечено, что сотрудничество в области транспорта между странами в последнее время развивается довольно активно. Беларусь и Швеция обмениваются двусторонними транзитными разрешениями, взаимодействуют в сфере международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, а также в области воздушного сообщения. В частности, авиакомпания "Белавиа" выполняет регулярные полеты в Стокгольм (три раза в неделю).

Заинтересованность в развитии взаимодействия обозначил и Алексей Авраменко. "Мы заинтересованы в сотрудничестве в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" с учетом увеличивающегося потока грузов через Беларусь по маршруту "Восток - Запад - Восток". У нас есть возможность выстроить надежные логистические маршруты в том числе со Швецией", - сказал он.

Стороны договорились проработать совместные точки дальнейшего сотрудничества и выразили готовность обеспечить реализацию проектов для развития новых направлений взаимодействия.-0-