Бизнес в Беларуси планируют на год освобождать от имущественных налогов на новые постройки

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная комиссия Совета Республики по экономике, бюджету и финансам рассмотрела основные параметры республиканского бюджета на 2019 год и концептуальные подходы, изложенные в проекте новой редакции Налогового кодекса. В обновленном НК нашли свое отражение инициативы сенаторов, направленные на развитие предпринимательства и предусматривающие снижение налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. В частности, речь идет об освобождении вновь построенных объектов и земельных участков, на которых они расположены, от имущественных налогов в первый год их эксплуатации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Кроме того, сенаторы предложили расширить возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль, снизить ставки налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц в отношении дивидендов в случае реинвестирования в развитие производства. "Работа над проектом новой редакции Налогового кодекса ведется в соответствии с требованиями главы государства об обеспечении простоты, понятности правовых норм, о недопущении правовой неопределенности и несогласованности предписаний кодекса", - напомнили в пресс-службе.

Что до основных параметров проекта бюджета на 2019 год, то постоянная комиссия Совета Республики отмечает сохранение в бюджетном процессе традиционных подходов, которые позволяют генерировать дополнительные поступления при благоприятной ценовой конъюнктуре на сырьевые товары. "Важнейшими составляющими бюджетной системы выступают местные бюджеты. По мнению членов комиссии, уровень поддержки регионов из республиканского бюджета целесообразно сохранить, что повлечет рост доходов местных бюджетов и, соответственно, развитие регионов. Предложено предусмотреть механизмы стимулирования опережающего развития регионов-доноров и поддержки регионов-реципиентов. Формирование местных бюджетов должно обеспечивать сближение их финансовых возможностей и создавать предпосылки для развития", - проинформировали в пресс-службе.

Выработанные предложения направлены в заинтересованные министерства.-0-