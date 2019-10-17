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Экономика
17 октября 2019, 09:00

Бизнес-завтрак "Мои шаги в бизнесе" теперь в Минске. Регистрация началась!

Центр поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка приглашает бизнес-леди посетить атмосферное и невероятно полезное мероприятие. Бизнес-завтрак пройдет в столице 2 ноября 2019 года. Приглашенные эксперты помогут вам расширить горизонты бизнеса и выйти на новый уровень развития собственной компании.

Бизнес-завтрак станет завершающим в серии подобных встреч, организованных Белинвестбанком с апреля 2019 года во всех областных центрах Беларуси. "Мои шаги в бизнесе" – это реальная возможность познакомиться с уникальными бизнес-кейсами, вдохновиться реальными историями успеха, завести полезные связи и знакомства и просто отлично провести время в компании единомышленниц.

О чем в этот раз расскажут спикеры?

Дмитрий Сыч – консультант с международным опытом работы более12 лет в области финансов и финансового учета, управляющий партнер группы компаний "Эрудит". Тема выступления – "Финансы для руководителей: как работают деньги". Он ответит на вопросы, как система KPI и управление бизнесом связаны с финансовым управлением. Объяснит, какой в идеале должна быть финансовая служба. А также затронет тему управленческого цикла: от постановки целей до корректирующих действий.

Преподаватель, консультант по организационному развитию в Бизнес-школе ИПМ Наталья Макаева расскажет о женском лидерстве: в чем его особенности и почему женщины-лидеры бывают более эффективны. Ответит на вопросы, как найти баланс между работой и личной жизнью и почему это так важно.

Истории успеха: кто вас будет вдохновлять?

Как открыть интернет-магазин с нуля и превратить его в самый крупный магазин в своей отрасли? Виолетта Данильчик, руководитель онлайн-гипермаркета экотоваров, точно знает ответы на все вопросы, которые с этим связаны. Неудивительно – она сама прошла через это!

"Женский бизнес на бровях" – тема выступления Екатерины Куприяновой, руководителя школы бровистов и владелицы сети студий.

Как совмещать бизнес, творчество, общественную деятельность и, конечно же, семью? Эта тема в свое время была актуальна и для Елены Бондаренко. Актриса и режиссер, владелица студии событийного маркетинга – она нашла ответ на этот вопрос. Кроме того, Елена председатель волонтерского сообщества для предпринимателей Rotary Club Minsk City, а также соорганизатор и режиссер "Игры победителей" в Беларуси – проекта для детей, победивших онкологию.

Как стать участницей бизнес-завтрака в Минске?

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено!

Где встречаемся?

Бизнес-завтрак состоится: 2 ноября 2019 года с 10:00 до 14:00.

Регистрация: с 9:30.

Место: ресторан "Урарту".

Адрес: г. Минск, пр-т Победителей,114.

Посмотрите, как прошли бизнес-завтраки из серии "Мои шаги в бизнесе" в областных центрах: Брест, Витебск, Гродно, Гомель и Могилев.

Если вы хотите узнавать первыми о всех мероприятиях, проводимых Центром поддержки и развития женского предпринимательства, подписывайтесь на официальную группу в Facebook "БИЗНЕС. Не только мужское дело".

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