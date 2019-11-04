Бюджет Беларуси в 2020 году потеряет от прекращения "перетаможки" российской нефти Br951 млн

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери республиканского бюджета из-за прекращения действия "перетаможки" российской нефти в 2020 году оцениваются в размере Br951 млн. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра отметил, что проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из базового сценария экономического развития. Он предполагает рост ВВП на 1,9%, ставку рефинансирования на уровне 9,5%, среднегодовую цену на нефть марки URALS - $60 за баррель, переработку импортной нефти из России в объеме 18 млн т.

"На текущий год доходная база бюджета рассчитана в условиях нарастания влияния налогового маневра, реализуемого в Российской Федерации, возможного роста цен на газ, поставляемый в Беларусь, снижения цен и объемов экспорта калийных удобрений. Общий объем потерь доходов бюджета в 2020 году оценивается в Br1,9 млрд. Сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты - на Br537 млн, поступления средств от так называемой перетаможки (Br951 млн)", - сказал Юрий Селиверстов.

Как отметила в беседе с журналистами председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина доходы бюджета на будущий год сформированы в сумме Br24,4 млрд. Наибольший удельный вес в общем объеме составят налоговые доходы - 81,2%.

При этом в номинальном выражении доходы бюджета прирастут к уровню 2019 года всего на 0,3%, отметила депутат. На это, по ее словам, есть ряд объективных причин. "В частности, в бюджете учтены потери от налогового маневра, реализуемого Российской Федерацией, в размере Br537 млн", - уточнила Людмила Добрынина.-0-