Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в размере около Br4 млрд - Минфин

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в размере около Br4 млрд, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дефицит в утвержденном бюджете на текущий год запланирован в размере порядка Br4 млрд. Одним из основных источников покрытия этого дефицита, финансирования являются наши остатки, которые мы сформировали в прошлые годы. Тогда было много вопросов, необходимо ли нам формировать профицитный бюджет или надо увеличить расходы и направить средства на текущее финансирование. Тем не менее, подушка безопасности, которую мы сформировали, как видно, не зря, будет задействована для покрытия дефицита", - сказал Юрий Селиверстов.

Министр отметил, что сохраняется социальная направленность бюджета. "Традиционно более половины расходов - социальные. Те задачи, которые были поставлены на Всебелорусском народном собрании, будут безусловно выполняться. Сегодня на заседании коллегии мы должны обсудить, какие меры нужно принять для этого. Бюджетно-налоговая политика является одним из основных инструментов выполнения всех задач соцэкономразвития", - подчеркнул он.-0-