Бюджет Союзного государства на 2019 год принят в первом чтении

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России сегодня на сессии в Москве приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя проект, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что по доходам бюджет СГ на 2019 год определен в размере 7 млрд 245 млн российских рублей.

/Будет дополнено/.-0-