Бюджет Союзного государства на 2019 год принят в первом чтении

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России сегодня на сессии в Москве приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Представляя проект, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что по доходам бюджет СГ на 2019 год определен в размере 7 млрд 245 млн российских рублей.
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