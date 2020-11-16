БМЗ договорился с российскими потребителями о поставке металлопродукции в 2021 году

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная промышленная выставка "Металл-Экспо 2020", прошедшая в Москве, стала результативной для ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК". По ее итогам предприятие получило несколько отраслевых наград, а также достигло договоренностей с российскими потребителями на поставку металлопродукции в первом квартале 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

На выставке стороны провели встречи и переговоры. "Они говорят о заинтересованности российских потребителей в продолжении сотрудничества с БМЗ в 2021 году. Речь идет о реализации различных видов проката, труб и продукции сталепроволочных цехов", - уточнил Александр Олесик.

Как отмечают на предприятии, рынок России традиционно играет важную роль в структуре сбыта БМЗ. По оперативным данным, за январь - октябрь 2020 года в РФ реализовано более 245 тыс. т металлопродукции. Это около 15% от общего объема экспорта завода. В этом году предприятие отгружало в Россию 11 видов металлопродукции. Ключевые позиции занимают арматура, трубы, бронзированная проволока и металлокорд. "Отгрузки арматуры в натуральном выражении возросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го", - подчеркнул пресс-секретарь.

Наряду с договоренностями о поставках продукции выставка принесла заводу и несколько наград. Так, серебряной медали конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций удостоена англоязычная версия разработанного сотрудниками БМЗ справочника-атласа "Дефекты стальных заготовок и металлопродукции". Лауреатом конкурса "Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ 2020" признана заводская газета "Металлург": ее редакция получила кубок и диплом.

"Высоко организаторы и участники "Металл-Экспо 2020" оценили и сам стенд Белорусского металлургического завода, который оформили с использованием творческих работ художника Леонида Величко - ветерана труда БМЗ. Завод был отмечен кубком "За лучшую экспозицию" и дипломом "За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг", - рассказал Александр Олесик.

Выставка "Металл-Экспо" является традиционной площадкой, объединяющей поставщиков и потребителей металлопродукции из различных стран. В 2020 году форум собрал 300 компаний металлургического сектора и смежных отраслей промышленности, на стендах работали около 1 тыс. специалистов. С 10 по 13 ноября выставку посетили 7 тыс. человек.-0-