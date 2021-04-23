БМЗ на треть увеличил экспорт труб в январе - марте

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам работы в первом квартале 2021 года ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало более 32 тыс. т бесшовных труб на сумму свыше $25 млн. Темп роста к аналогичному прошлогоднему периоду в натуральном выражении составил 132%, в стоимостном - 119%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Ключевыми потребителями бесшовных труб Белорусского металлургического завода в январе - марте стали страны Европейского союза и Россия. На них приходится 45% и 42% от общего экспорта данной продукции соответственно. "На рынок ЕС было отгружено около 15 тыс. т труб на сумму более $10 млн. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Продукция отгружалась в 10 стран Европейского региона. Наибольший рост потребления в отчетном периоде продемонстрировали Германия, Италия, Польша, Румыния и Финляндия", - отметил пресс-секретарь. На российский рынок в первом квартале 2021-го БМЗ поставил свыше 13 тыс. т трубной продукции более чем на $10 млн. Отгрузка в натуральном выражении увеличилась почти на 20%.

"Рост продаж бесшовных труб в указанных регионах обеспечен в том числе путем перераспределения части объемов с рынка США, где в настоящее время снижается экономическая активность в нефтедобывающей отрасли. При этом БМЗ все же сохраняет свое присутствие на данном рынке: по итогам первого квартала 2020 года выручка от продажи труб в США составила почти $3 млн", - уточнил Александр Олесик.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно экспортируется более 80% выпускаемой БМЗ продукции.-0-