БМЗ освоил выпуск новых видов проволоки для рукавов высокого давления

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" разработали технологии производства двух новых видов стальной латунированной проволоки для рукавов высокого давления (PML) с повышенным уровнем прочностных характеристик. Заказчиками продукции выступили потребители из Польши и Австрии, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Белорусский металлургический завод, отвечая высоким запросам рынка, постоянно совершенствует качество выпускаемой продукции и расширяет ее линейку на всех переделах. "В этом году технические службы предприятия изготовили образцы проволоки PML с повышенным уровнем прочности диаметрами 0,56 мм и 0,30 мм. Характеристики удовлетворили требования заказчиков, после чего были выпущены и отгружены опытные партии", - рассказал Александр Олесик. Сейчас ожидаются результаты переработки новых видов проволоки PML на заводах в Польше и Австрии.

"Проволока PML, предназначенная для армирования рукавов высокого давления, - продукция глубокого передела. В ноябре ее производство на БМЗ составило более 3,3 тыс. т, что существенно превысило уровень ноября 2019-го. Достижению такого показателя во многом способствовала проведенная в этом году модернизация 25 волочильных станов сталепроволочного цеха №2", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, основная часть выпускаемой на заводе проволоки PML реализуется на внешних рынках. В текущем году объем экспорта уже превысил $24 млн, а география поставок насчитывает 16 стран, в том числе Сингапур, Японию, Республику Корею и США. Крупнейшие потребители продукции БМЗ - Италия и Турция.

В настоящее время БМЗ выпускает более 40 видов проволоки PML различных групп прочности в диапазоне диаметров от 0,15 мм до 0,8 мм.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно экпортируется более 80% выпускаемой БМЗ продукции.-0-