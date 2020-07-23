БМЗ в I полугодии увеличил поставки проката для европейского автопрома на 18%

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в первом полугодии 2020 года нарастило экспорт в страны Европейского союза конструкционного проката диаметром 20-80 мм. В ЕС реализовали данной продукции на $18,3 млн, что на 18% больше, чем за январь-июнь 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО Дмитрий Корчик.

Всего в первом полугодии этого года БМЗ экспортировал более 36 тыс. т конструкционного проката диаметром 20-80 мм на $19,3 млн.

Более чем в два раза его экспорт увеличен в Австрию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Хорватию и Чехию. Лидером роста является Франция, куда отгрузки данной продукции по сравнению с 2019 годом возросли в несколько раз, отметил Дмитрий Корчик. "Ведущим потребителем проката БМЗ в данной стране является известный производитель штоков гидроцилиндров. В целом же импортерами белорусского конструкционного проката диаметром 20-80 мм на европейском пространстве являются предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих для мирового автопрома", - пояснил он.

Для Белорусского металлургического завода выход на премиальный рынок автомобилестроения стал возможен после запуска в 2015 году сортопрокатного цеха №2. В настоящее время в нем производится почти половина выпускаемой на заводе инновационной продукции, которая в общем объеме отгрузки предприятия по итогам первого полугодия текущего года составляет почти 24%. В минувшем году СПЦ-2 отгрузил 63 вида инновационной продукции объемом 321 тыс. т на Br331 млн. Почти 70% отправили на экспорт.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-