БМЗ выпустил 700-тысячную тонну бортовой бронзированной проволоки

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сталепроволочном цехе №1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" выпустили 700-тысячную тонну бортовой бронзированной проволоки. Юбилейная продукция отгружена потребителю в Португалию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Бортовая бронзированная проволока выпускается на БМЗ только в сталепроволочном цехе №1, поэтому на преодоление планки в 700 тыс. т потребовалось более 20 лет", - рассказал пресс-секретарь. За это время на предприятии был освоен выпуск около 20 типов бортовой бронзированной проволоки диаметром от 0,89 до 2 мм.

В настоящее время свыше 90% данной продукции, предназначенной для армирования шин, предприятие реализует за пределы Беларуси, в том числе на заводы таких известных компаний, как Michelin, Continental и Pirelli. Среди крупных потребителей также "Нижнекамскшина" и "Кордиант".

По словам Александра Олесика, за январь-сентябрь БМЗ экспортировал в 10 стран 27,7 тыс. т бортовой бронзированной проволоки. "Несмотря на временное снижение активности на внешнем рынке, вызванное карантинными мероприятиями, заводу в этом году удалось увеличить поставки данной продукции в ЕС", - добавил он. Значительный рост экспорта наблюдается в Германию и Нидерланды. Лидером потребления на европейском пространстве является Румыния. Объем реализации бортовой бронзированной проволоки в эту страну за девять месяцев превысил $4 млн.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-