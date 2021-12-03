БНБК будет экспортировать глютен через биржу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) планирует использовать торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи для реализации на экспорт сухой пшеничной клейковины (глютена) и других белковых продуктов, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

БНБК уже аккредитована на БУТБ как посетитель торгов и продает через биржу такую востребованную на внутреннем рынке продукцию, как аминокислоты, комбикорма и премиксы. Проект по экспорту растительных белковых продуктов станет новым этапом сотрудничества корпорации с БУТБ.

Пшеничный глютен широко применяется в пищевой промышленности и в первую очередь при изготовлении хлебобулочных изделий и мясопродуктов. БНБК как крупнейший производитель глютена в Беларуси рассчитывает с помощью биржевой площадки повысить эффективность экспортных продаж за счет роста цены в ходе торгов. "Первые заявки на продажу уже размещены в торговой системе биржи. Глютен будет продаваться в рамках одной торговой сессии со свекловичным жомом и мелассой. И это не случайно, поскольку в качестве покупателей в этих торгах регулярно участвуют компании из России, которую БНБК видит основным рынком сбыта. В дальнейшем с целью повышения уровня конкуренции и расширения географии биржевых продаж на торги белковыми продуктами будут привлекаться потенциальные покупатели из других стран, в том числе из Евросоюза, где рынок сухой пшеничной клейковины оценивается примерно в $1 млрд", - отметил пресс-секретарь.

Кроме пшеничной клейковины, БНБК также впервые выставила на экспортные биржевые торги пшеничный белково-крахмальный продукт и L-лизин сульфат. Как и глютен, это продукция глубокой переработки зерна и используется в качестве добавки к кормам. Целевой рынок тот же - Россия.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-