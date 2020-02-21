"Бобруйскагромаш" в этом году начнет выпускать технику для прессования лубяных культур

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Технику для прессования лубяных культур начнут выпускать в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" в нынешнем году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич.

"Машина для лубяных культур будет создаваться на базе уже имеющегося пресс-подборщика для льна. Поставляться она будет исключительно за рубеж. Уже определены рынки сбыта новой техники - Россия и Украина", - отметила гендиректор.

Презентовать новый экземпляр сельскохозяйственной техники планируется на выставке "Белагро", которая пройдет в Минске 2-6 июня.

Кроме этого, "Бобруйскагромаш" в текущем году планирует увеличить объемы производства энергонасыщенной техники. "Сейчас наши области закупают именно энергонасыщенную сельскохозяйственную технику и им нужно прицепное оборудование большего размера. Этому направлению деятельности мы уделяем особое внимание и наращиваем гамму оборудования, которое необходимо для эффективной работы с более мощными тракторами", - подчеркнула Надежда Лазаревич.

Она добавила, что сельскохозяйственная техника, произведенная холдингом, работает более чем в 50 странах мира. Машины белорусского производства помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. В этом году планируется освоить рынки Египта, Мадагаскара, Сербии и Сирии.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" производит более 150 наименований сельскохозяйственной техники. Сейчас в состав холдинга входит УКХ "Бобруйскагромаш", "Бобруйсксельмаш", "Оршаагропроммаш", "Технолит Полоцк", Молодечненский станкостроительный завод и "НИИстромавтолиния". В этом году из состава холдинга выйдет "Технолит Полоцк", на его место придет Брестский электромеханический завод. -0-