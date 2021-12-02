Богданов: белорусские аграрии не боятся никаких санкций - у нас своя земля, техника и рынки сбыта

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Западные санкции никак не могут повлиять на белорусский аграрный сектор. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития.

"Безусловно, любые санкции не есть хорошо, но в целом аграрии не боятся никаких санкций, - подчеркнул Алексей Богданов. - У нас своя земля, своя техника, свои семена, свое племенное хозяйство, свои перерабатывающие организации, и мы от импорта абсолютно никак не зависим. Если брать, например, экспортные рынки сбыта - Европейский союз и США, которые вводят санкции, - то там доля маленькая, около 6%, которая никак не влияет на экспортный потенциал. Основные рынки сбыта сосредоточены в странах СНГ, это дружественные страны, плюс активно развиваются Азиатский и Африканский континенты, где нашу продукцию с узнают, объем поставок туда ежегодно растет".

Заместитель министра сообщил, что в целом за 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6%, достигнув $4,7 млрд. По его оценке, по итогам года этот показатель превысит $6 млрд.

"В Китай мы уже поставили на 36% больше уровня прошлого года и достигли цифры в $250 млн - столько же было за весь прошлый год", - уточнил Алексей Богданов.

"Динамика здесь у нас хорошая и никакие санкции не влияют на наш экспорт. Более того, Беларусь полностью обеспечила свою продовольственную безопасность уже 10 лет назад. У нас профицит, переизбыток нашего продовольствия, и это формирует наш экспортный потенциал", - добавил он.-0-