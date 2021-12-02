Богданов: искусственных барьеров для поставок белорусского продовольствия на рынок ЕАЭС нет

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Искусственных барьеров для поставок белорусского продовольствия на рынок Евразийского экономического союза нет. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития.

"Проблем у нас сегодня в целом нет с точки зрения искусственных барьеров в торговле в рамках Евразийского экономического союза, - сказал Алексей Богданов. - Аграрии в принципе давно эти все вопросы поснимали и в рамках Договора о ЕАЭС серьезных проблем во взаимной торговле не испытывают".

Заместитель министра рассказал, что сегодня во время Евразийского конгресса состоялась сессия, посвященная созданию единой евразийской товаропроводящей сети. "Причем не только для стран ЕАЭС, но и для так называемого ЕАЭС+, куда входят государства-наблюдатели, например Узбекистан, - уточнил он. - Потенциал нашей взаимной торговли не исчерпан, и необходимо создавать механизмы, которые помогали бы увеличению взаимной торговли. Планируется создание цифровой платформы, которая объединяла бы логистов, склады, производителей, трейдеров, ритейл плюс ветеринарные сертификаты, стандартизацию. Эта цифровая платформа поможет соединить всех в едином процессе торговли. Предполагается, что это будет способствовать упрощению процедур, снижению посредничества, увеличению качества продукции и в целом снизит стоимость поставляемой продукции конечному потребителю, убирая лишние звенья, повышая конкуренцию в логистике и хранении".-0-