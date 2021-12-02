Богданов: белорусское продовольствие завоевало рынок Китая благодаря качеству и отношениям лидеров двух стран

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусскому продовольствию удалось в короткие сроки завоевать рынок Китая благодаря качеству и хорошим отношениям лидеров двух стран. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития.

"Безусловно, китайский рынок интересен для всех, - отметил Алексей Богданов. - Он реально сложный, он не пустой, там присутствуют все мировые бренды и за него необходимо бороться с точки зрения маркетинга. Сертификация продукции - тоже непростой процесс. Но белорусским предприятиям удалось пройти его успешно, мы начали его более четырех лет назад и за этот период времени мы сертифицировали все молочные предприятия, большинство мясокомбинатов, птицефабрик и той продукции, которую мы производим. И сегодня у нас на китайском рынке практически зеленый свет по всем основным продуктам питания".

"Почему так легко удалось? Действительно, многие страны десятилетиями стоят в очереди, попасть не могут (на китайский рынок. - Прим. БЕЛТА). Во-первых, у нас очень хорошие отношения на политическом уровне, на самом верхнем уровне. Во-вторых, белорусские предприятия соответствуют всем мировым стандартам. В том числе мы проходили дополнительно и внедряли китайский сертификат GP, который у них есть. Мы все это выдержали с честью и сегодня имеем право поставлять нашу продукцию на высококонкурентный китайский рынок", - добавил заместитель министра.

По его словам, с начала текущего года в Китай белорусского продовольствия поставлено на 36% больше уровня прошлого года. Объем поставок уже достиг $250 млн, столько же было за весь прошлый год.-0-