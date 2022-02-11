Богданов: белорусский экспорт в Краснодарский край вырос на 15,6% до $250 млн

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в поставках продовольствия, пассажирской и сельхозтехники в Краснодарский край. Об этом сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусской стороне интересно партнерство с Краснодарским краем. Для нас это очень хороший рынок. Мы договорились развивать отношения в поставках белорусской сельскохозяйственной и пассажирской техники. Особенно большая заинтересованность была в наших электробусах и пассажирской технике на газомоторном топливе. Кроме того, мы заинтересованы поставлять туда продовольственные товары, которые в широком ассортименте производятся в нашей стране: сыры, мясные изделия, хлебобулочные, кондитерские товары. Мы будем вместе увеличивать товарооборот. По итогам 2021 года он вырос на 14% и составил практически $350 млн, причем белорусский экспорт вырос на 15,6% до $250 млн", - сказал Алексей Богданов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что переговоры проходят очень успешно. "Мы не только будем расширять горизонты торгово-экономического сотрудничества, но и, наверное, совместно создавать производство с МТЗ, чтобы приблизить тракторы BELARUS к нашим аграриям. Кроме того, нам важно, чтобы пассажирский транспорт был экологичным, поэтому нужны электробусы. Автобусы на газомоторном топливе тоже могут быть предметом нашего дальнейшего сотрудничества. Думаю, что все, что мы обсуждали, имеет практическую плоскость реализации", - отметил он.-0-