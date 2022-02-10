Богданов: продовольственное эмбарго против Запада станет стимулом для развития производства в Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственное эмбарго, введенное Беларусью против западных стран в ответ на санкции, станет стимулом для развития производства в стране. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Такие решения направлены на недопущение проблем на потребительском рынке - раз, а второе, что очень важно, - стимулирование инвестиций и рост внутреннего производства тех товаров, которые попали под эти ответные меры, - сказал Алексей Богданов. - То есть, если мы убрали польские яблоки, голландские груши, пожалуйста, белорусский фермер, увеличивай объемы производства и поставляй на полки в магазины".

По его словам, вводя продовольственное эмбарго, Беларусь ориентировалась на российский опыт. Но при этом учитывались свои особенности: например, в список запрещенной для ввоза продукции не попала рыба, так как все-таки Беларусь в отличие от России не морская держава и отсутствие этого продукта привело бы к дефициту и росту цен.

"Мы брали за модель, как основу те меры, которые ввела Российская Федерация уже давно. Почему именно их? Потому что у нас единое экономическое пространство и нет границ. Четкий, холодный расчет: там, где мы можем и не пострадает потребитель, там мы и ввели. Туда попали мясо-молочная продукция, овощи, фрукты, кондитерские изделия и ряд других", - отметил министр.

При этом белорусские контрсанкции были просчитаны и выверены, подчеркнул он. "Мы в отличие от наших злопыхателей со стороны Запада, которые ведут против нас отрицательную политику и вводят экономические меры, себе в ногу не стреляли, как, например, Литва, и стрелять не собираемся. Все решения, которые принимаются, обсуждаются на достаточно высоком экспертном уровне и направлены не в ущерб стране, не в ущерб экономике государства и в том числе не в ущерб субъектам хозяйствования, и потребителям в том числе", - заявил Алексей Богданов.-0-