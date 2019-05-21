Более 100 км лесохозяйственных дорог построят в этом году в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесном фонде Министерства лесного хозяйства в 2019 году построят 17 лесохозяйственных дорог общей протяженностью более 100 км, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Наибольшее количество объектов (семь) появится в лесном фонде Витебской области. Еще три дороги будут построены в Брестском регионе, по два объекта появятся в Гомельской, Минской и Могилевской областях, одну дорогу планируют ввести в Гродненской области.

Объемы строительства лесохозяйственных дорог регулируются государственной программой "Белорусский лес" на 2016-2020 годы. Всего за пять лет в системе Минлесхоза планируется построить не менее 500 км таких дорог. Еще 64,5 км будет введено организациями Управления делами Президента. Это позволит обеспечить устойчивую работу предприятий лесного комплекса. "Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров", - пояснили в пресс-службе.

За последние 60 лет лесистость территории Беларуси увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти. С ежегодным увеличением лесного фонда наблюдается устойчивый рост площадей приспевающих, спелых и перестойных насаждений. Общий запас спелой древесины составляет 263 млн куб.м. Общая густота дорожной сети в лесном фонде Беларуси, пригодная для круглогодичного использования, составляет 0,23 км на 100 га общей площади. Это говорит о недостаточности транспортного освоения лесных массивов. Для сравнения: в Латвии этот показатель равен 1 км на 100 га, в Северной Европе - 3 км на 100 га, в Германии - 3,6 км на 100 га.

В 2018 году в лесном фонде Министерства лесного хозяйства построено и введено в эксплуатацию 14 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 101,118 км. На их строительство затрачено Br9 347,8 тыс. инвестиций без привлечения средств республиканского бюджета.-0-