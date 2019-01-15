15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн т нефтепродуктов реализовали в 2018 году через сеть АЗС "Белоруснефти", что на 12,8% больше по сравнению с 2017 годом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2018 году через сеть АЗС составили 2 млн 34 т. И это абсолютный рекорд: превышен показатель 2013 года, когда компании немного не хватило до цифры в 2 млн.

"В первую очередь на рост объема реализации нефтепродуктов повлиял тот фактор, что Беларусь - транзитная страна. По сути весь транзитный транспорт заправляется в республике. И наша сеть предлагает оптимальные условия для таких перевозчиков", - отметил заместитель генерального директора объединения "Белоруснефть" по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.

В разрезе регионов лучшие показатели у "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукта" и "Лиданефтепродукта" с ростом реализации топлива около 20%. "Большую роль в этом сыграли наши приграничные заправочные станции. Все виды нефтепродуктов показали прирост. В том числе и сжиженный газ, которому мы сегодня уделяем много внимания как альтернативному виду топлива, более экологичному. Для нас это стратегическое направление", - подчеркнул Сергей Каморников.

Кроме того, в минувшем году на АЗС предприятия реализовано более 10 млн чашек кофе. Развивать сопутствующий сервис на заправках продолжат и в этом году.-0-