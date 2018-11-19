Более 20 белорусских предприятий примут участие в выставке "ЮГАГРО" в Краснодаре

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Более 20 белорусских предприятий станут экспонентами 25-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "ЮГАГРО", которая пройдет 20-23 ноября в Краснодаре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В выставке примут участие более 20 белорусских участников. Среди них Минский моторный завод, ОАО "Агро-Мотоль", Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, ООО "НТП-Синтез", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйсагромаш", ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ", - отметили в пресс-службе.

Международная выставка "ЮГАГРО" - самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Будут демонстрироваться широкая линейка комбайнов и тракторов, почвообрабатывающей, предпосевной, посевной, посадочной и уборочной техники, запчасти и комплектующие, оборудование и материалы для оснащения сельхозпредприятий.-0-