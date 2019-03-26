Более 20 производств планируется запустить в 2019 году по госпрограмме инновационного развития

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 производств планируется запустить в 2019 году по государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед заседанием Президиума Совета Министров, где рассматривается ход реализации данной госпрограммы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем запустить более 20 производств. Если говорить о недостатках - не все проекты реализованы своевременно, не все получилось реализовать в прошлом году", - отметил Александр Шумилин. Он пояснил, что любое высокотехнологичное производство может столкнуться с проблемами, которые касаются технологических решений, и это возможно при запуске того или иного инновационного проекта, поскольку у него нет аналогов в Беларуси, нет готовых технологических решений.

В 2018 году по госпрограмме инновационного развития было запущено 20 производств, 10 - вышли на проектную мощность. Среди успешных проектов прошлого года - первый белорусский компьютерный томограф, кластер сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, производство новой линейки микросхем. "По остальным планируем ликвидировать отставание в этом году", - уточнил председатель ГКНТ. Дополнительно в 2018 году в госпрограмму инновационного развития включили 20 проектов. Объем производства инновационной продукции в прошлом году вырос в два раза до Br1 млрд 120 млн.

Среди перспективных секторов, где будут появляться инновационные проекты, Александр Шумилин назвал электротранспорт, робототехнику, приборостроение, био- и нанотехнологии, новые материалы, информационно-коммуникационные технологии.-0-