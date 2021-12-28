Более 30 белорусских специалистов прибыли в Уругвай для работы в крупнейшей в регионе компании UPM Uruguay

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 белорусских специалистов прибыли в декабре в Уругвай для работы в крупнейшей в регионе компании UPM Uruguay. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Бразилии.

Компания включает два целлюлозных завода, а также предприятие по лесозаготовке и поставке древесины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии и по совместительству в Восточной Республике Уругвай Сергей Лукашевич рассказал: "Приезд высококвалифицированных белорусских специалистов в эту латиноамериканскую страну стал возможен благодаря слаженной работе почетного консула нашей страны в Уругвае Себастьяна Асиса Андреюка и почетного консула Уругвая в Беларуси Александра Чеботаревского. Как оказалось, белорусский опыт и специалисты востребованы в Уругвае".

"Белорусские квалифицированные специалисты в Уругвае продолжают традиции и укрепляют отношения с Латинской Америкой. Приезд белорусов в страну дальней дуги служит основой для дальнейшей диверсификации наших торгово-экономических отношений и стартовой площадкой для продвижения белорусских технологий и совместных проектов", - подчеркнул дипломат.-0-